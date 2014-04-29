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На Открытом Кубке Белоруской федерации стендовой стрельбы в Минске россияне заняли весь пьедестал

29 апреля 2014 06:39
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Новости Беларуси. В Минске прошел Открытый Кубок Белорусской федерации стендовой стрельбы. Более семи десятков участников выявляли лучших в дисциплине «компакт-спортинг».

В 2014 году произошло некоторое сокращение географии стрелков.

В Минск на Открытый Кубок Белорусской федерации стендовой стрельбы приехали только россияне и белорусы. Самым метким в итоге стал москвич Михаил Макаров. У него 157 сбитых тарелочек.

У лучшего из белорусских участников, брестчанина Виктора Лисовского, на пять точных выстрелов меньше. Он занял четвертое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Силич, главный судья соревнований:
Конечно, класс российских стрелков, будем говорить, не гораздо, но выше, потому что у них этот вид спорта развит очень здорово, особенно «спортинг». В каждом регионе, в каждом даже небольшом городе стараются завести стенд, потому что он действительно интересен, популярен среди охотников.

# Спортивные соревнования

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