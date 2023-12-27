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ВК «Шахтёр» выиграл последний матч 2023-го в Суперлиге – комментарий главкома

27 декабря 2023 20:58
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Солигорский «Шахтер» потушил «Факел» в домашнем матче российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горняки» не только взяли реванш за поражение в прошлом матче, но и набрали максимум очков.

ВК «Шахтёр» выиграл последний матч 2023-го в Суперлиге – комментарий главкома-1

Встреча, несмотря на итоговые 3:0, выдалась весьма нервной и напряженной. Не зря на площадке сошлись соседи по турнирной таблице. В общем и целом подопечные Виктора Бекши контролировали ход противостояния. Особенно здорово смотрелась защита. Причем мячи тянули не только те, кому это положено по амплуа. К оборонительным действиям подключались даже центральные блокирующие. Результат пришел. Ключевой момент – концовка второй партии. К этому отрезку «Шахтер» подошел, ведя 1:0 по сетам и 21:15 в партии. Затем случилась потеря концентрации, которая едва не привела к беде. Но замены вернули наш клуб в победное русло – 25:18.

Довести дело до логичной виктории не составило труда – 3:0. Белорусы выжимают максимум и отправляются на каникулы в хорошем настроении и с запасом прочности. Отныне «горняки» в зоне плей-офф.

ВК «Шахтёр» выиграл последний матч 2023-го в Суперлиге – комментарий главкома-4

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
Ребята молодцы, сами все понимают. Сильно настраивать не приходится, все хотят выигрывать. Собрана команда тех людей, которые не любят проигрывать, а хотят выигрывать, поэтому такие и победы.

ВК «Шахтёр» выиграл последний матч 2023-го в Суперлиге – комментарий главкома-7

Павел Авдоченко, игрок ВК «Шахтер»:
Спасибо, пришло много болельщиков, поддержали нас. Мы постарались закончить этот год на хорошей ноте. Получилось выиграть – 3:0, забрать очки, которые нам были нужны. Немного сейчас передохнем и готовимся на следующие игры.

Следующий матч «Шахтер» проведет 4 января. Белорусы примут «Нову».

# Волейбол # Виктор Бекша # Павел Авдоченко

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