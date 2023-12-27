ВК «Шахтёр» выиграл последний матч 2023-го в Суперлиге – комментарий главкома

Солигорский «Шахтер» потушил «Факел» в домашнем матче российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горняки» не только взяли реванш за поражение в прошлом матче, но и набрали максимум очков.

Встреча, несмотря на итоговые 3:0, выдалась весьма нервной и напряженной. Не зря на площадке сошлись соседи по турнирной таблице. В общем и целом подопечные Виктора Бекши контролировали ход противостояния. Особенно здорово смотрелась защита. Причем мячи тянули не только те, кому это положено по амплуа. К оборонительным действиям подключались даже центральные блокирующие. Результат пришел. Ключевой момент – концовка второй партии. К этому отрезку «Шахтер» подошел, ведя 1:0 по сетам и 21:15 в партии. Затем случилась потеря концентрации, которая едва не привела к беде. Но замены вернули наш клуб в победное русло – 25:18.

Довести дело до логичной виктории не составило труда – 3:0. Белорусы выжимают максимум и отправляются на каникулы в хорошем настроении и с запасом прочности. Отныне «горняки» в зоне плей-офф.