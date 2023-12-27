Белоруска Анна Королёва выиграла спринт свободным стилем на «Красногорской лыжне»

Белорусская лыжница Анна Королева выиграла спринт свободным стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская лыжница Анна Королева выиграла спринт свободным стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
По итогам квалификации наша спортсменка показала второе время. Но в решающей гонке сумела завоевать золото, обойдя россиянку Анастасию Кириллову на восемь сотых секунды. В четверг, 28 декабря, лыжники будут определять лучших в спринтах классическим стилем.