Белоруска Анна Королёва выиграла спринт свободным стилем на «Красногорской лыжне»

По итогам квалификации наша спортсменка показала второе время. Но в решающей гонке сумела завоевать золото, обойдя россиянку Анастасию Кириллову на восемь сотых секунды. В четверг, 28 декабря, лыжники будут определять лучших в спринтах классическим стилем.