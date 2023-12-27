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Белоруска Анна Королёва выиграла спринт свободным стилем на «Красногорской лыжне»

27 декабря 2023 20:30
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Белорусская лыжница Анна Королева выиграла спринт свободным стилем на Всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Анна Королёва выиграла спринт свободным стилем на «Красногорской лыжне»-1

По итогам квалификации наша спортсменка показала второе время. Но в решающей гонке сумела завоевать золото, обойдя россиянку Анастасию Кириллову на восемь сотых секунды. В четверг, 28 декабря, лыжники будут определять лучших в спринтах классическим стилем.

# Зимние виды спорта # Анна Королева

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