Дмитрий Киселёв возглавил бомбардирскую гонку «Востока» SEHA-лиги

В последнем поединке уходящего года он 10 раз поразил ворота действующего чемпиона лиги «Мешков Брест». Сейчас в активе Дмитрия 55 заброшенных мячей. Всего на один гол отстает минский армеец Игорь Белявский, замыкает тройку лучших снайперов его одноклубник Владислав Кривенко, который 51 раз поражал ворота соперников. Следующие встречи группового этапа SEHA-лиги состоятся уже в наступающем году.