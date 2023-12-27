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Хоккей. «Цитадель» обыграла «Березину» в матче женского чемпионата Беларуси

27 декабря 2023 14:16
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В заключительном матче второго круга женского чемпионата Беларуси «Цитадель» обыграла «Березину». Зрители смогли увидеть россыпь шайб, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Цитадель» обыграла «Березину» в матче женского чемпионата Беларуси-1

На двоих дружины оформили 10 взятий ворот. Девушки показали яркий и быстрый хоккей. Хет-трик в исполнении Юлианы Косаревой и дубль Александры Пырковкой помогли «Цитадели» праздновать итоговую викторию с уверенным счетом 7:3.

Данный турнир – первый в истории Беларуси чемпионат по хоккею с шайбой среди женских команд. Игроки в коллективах собраны по географическому принципу, Брестскую, Гродненскую и Минскую области представляет «Цитадель». Команда «Березина» защищает интересы Витебской, Гомельской и Могилевской областей, а дружина «Минчанка» представляет Минский регион.

# Хоккей Беларуси

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