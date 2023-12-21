ВК «Шахтёр» обыграл «Югру-Самотлор» в российской Суперлиге

Отныне подопечные Виктора Бекши девятые. Дуэль с не самым сильным оппонентом потребовала максимум концентрации. Белорусы повели – 2:0. И, казалось, уложатся в три сета, но приезжие волейболисты были другого мнения. Они забрали третий отрезок – 25:23 – и имели преимущество в четвертом вплоть до концовки. Затем «Шахтер» спохватился и добился нужного исхода – 3:1. В следующем поединке, который состоится 27 декабря, «горняки» примут «Факел».