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ВК «Шахтёр» обыграл «Югру-Самотлор» в российской Суперлиге

21 декабря 2023 11:34
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«Шахтер» обыграл «Югру-Самотлор» в домашнем матче российской Суперлиги. Данная виктория позволила подняться на одну позицию в генеральной классификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ВК «Шахтёр» обыграл «Югру-Самотлор» в российской Суперлиге-1

Отныне подопечные Виктора Бекши девятые. Дуэль с не самым сильным оппонентом потребовала максимум концентрации. Белорусы повели – 2:0. И, казалось, уложатся в три сета, но приезжие волейболисты были другого мнения. Они забрали третий отрезок – 25:23 – и имели преимущество в четвертом вплоть до концовки. Затем «Шахтер» спохватился и добился нужного исхода – 3:1. В следующем поединке, который состоится 27 декабря, «горняки» примут «Факел».

# Волейбол

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