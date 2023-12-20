Почти 600 участников выступают на международном турнире по плаванию в Минске

Традиционно в канун Рождества и Нового года наша столица принимает международный турнир по плаванию на короткой воде на призы двукратного Олимпийского чемпиона Сергея Коплякова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За три дня участники, а их почти 600, разыграют 72 комплекта наград в трех возрастных категориях. Среди соискателей значатся как члены национальных команд, так и молодежь. Отрадно, что в Минск пожаловали сильнейшие спортсмены из Казахстана, также большим и титулованным десантом приехали российские пловцы. Данный турнир дает возможность каждому проявить себя и подводит итоги уходящего года.

Инна Рублевская, директор ГЦОР по водным видам спорта:

Финалов нет, потому что 600 участников. Это довольно-таки много детей. Все хотят проплыть много дистанций, поэтому соревнования долго длятся. И очень хорошо, что именно именитые спортсмены, мастера спорта международного класса плывут, и дети смотрят, резерв тянется за ними. И младшая возрастная группа им в гордость выступить с такими пловцами. Нацкоманда, конечно, уважает всегда олимпийского чемпиона. Это большой стимул нашим пловцам стремиться к хорошим результатам. Сергею Викторовичу я звонила вчера, он очень хотел приехать, но немного подкачало здоровье.