Арина Соболенко примет участие в выставочном турнире Мировой теннисной лиги

В четверг, 21 декабря, в Абу-Даби стартует выставочный турнир Мировой теннисной лиги, в котором примет участие и белоруска Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Состав спортсменов в этом году очень представительный.

Среди участников командных соревнований такие звезды, как Ига Швентек, Елена Рыбакина, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас и другие. За титул будут бороться четыре команды: «Коршуны», «Ястребы», «Соколы» и «Орлы». В каждую входят по два теннисиста и две теннисистки. Арина Соболенко выступит за дружину «Коршунов». Компанию ей составят Стефанос Циципас, Григор Димитров и Паула Бадоса. Две лучшие команды по итогам группового этапа 24 декабря встретятся в финале. Ну, а соревновательный сезон – 2024 Арина начнет в австралийском Брисбене. Турнир стартует в канун Нового года и продлится с 31 декабря по 7 января.