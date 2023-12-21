Шайба белоруса Егора Сидорова признана лучшим голом первой половины сезона ЗХЛ

Форвард «Саскатуна» сотворил на льду настоящий мини-шедевр. Он красивым финтом ушел от защитника и неотразимо бросил. Причем с неудобной руки. Страж ворот оказался бессилен. Статистика нашего соотечественника в сезоне радует. В 31-м поединке он заработал 46 бомбардирских баллов и на данный момент является вторым снайпером всей лиги. Общий показатель полезности зашкаливает «+15».