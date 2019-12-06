ВК «Минск» посвятил учащихся СДЮШОР в волейболисты

Новости Беларуси. Настоящая преемственность поколений. В большом зале Дворца спорта «Уручье» прошла церемония посвящения учащихся начальной подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Настоящая преемственность поколений. В большом зале Дворца спорта «Уручье» прошла церемония посвящения учащихся начальной подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Праздник для юных спортсменов был организован волейбольным клубом «Минск». О том, как все прошло, материал корреспондента Екатерины Лихошапко.
ВК «Минск» 1 декабря стал главным спортивным ньюсмейкером столицы. Около 300 детей, которые занимаются в СДЮШОР этого учреждения, были посвящены в спортсмены. В 2018 году мероприятие стало дебютным, а в 2019-м получило хорошее продолжение.
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