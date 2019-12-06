Как в Солигорске продвигается модернизация стадиона «Шахтёр»

Новости Беларуси. В Солигорске продолжается модернизация стадиона «Шахтер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хоть работы предстоит еще много, первые результаты уже видны.

Смонтированы трибуны, произведена укладка искусственного газона с подогревом и установлены осветительные мачты. В планах накрыть крыши, положить на трибунах антискользящее покрытие, сделать к ним лестницы. Зимой появятся козырьки трибун. Весной будет выполнен монтаж сидений, нанесут специальное полимерное покрытие на беговые дорожки.

Завершить все работы планируют к марту 2020 года – к началу нового футбольного сезона.