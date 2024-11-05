Полузащитника «Торпедо-БЕЛАЗ» признали лучшим игроком 27-го тура ЧБ по футболу

Алимардон Шукуров был признан лучшим игроком 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Он помог своей команде «Торпедо-БЕЛАЗ» праздновать уверенную победу над «Витебском» – 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игрок отдал голевую передачу, а на 70-й минуте противостояния забил и сам. На счету полузащитника 88 % точных передач, три перехвата, шесть подборов. Такая результативность и помогла Шукурову возглавить топ исполнителей минувшего раунда. Лидерство же в турнирной таблице текущего розыгрыша удерживают футболисты минского «Динамо». Следом идут «Неман» и «Торпедо-БЕЛАЗ».