Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Витязю» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в поединке домашней серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперниках значился один из основных конкурентов в борьбе за зону плей-офф подмосковный «Витязь». Первая треть осталась безголевой. Счет был открыт только на 31-й минуте. Оппонентов вперед вывел Фредерик Готье, однако совсем скоро Сэм Энас сравнял. В заключительном отрезке гости еще трижды огорчили наших парней. Как итог разгромное поражение – 1:4.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартального проведут 7 ноября также на домашней арене. В соперниках – «Салават Юлаев» из Уфы.