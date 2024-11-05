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Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Витязю» в матче КХЛ

05 ноября 2024 11:59
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Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в поединке домашней серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперниках значился один из основных конкурентов в борьбе за зону плей-офф подмосковный «Витязь». Первая треть осталась безголевой. Счет был открыт только на 31-й минуте. Оппонентов вперед вывел Фредерик Готье, однако совсем скоро Сэм Энас сравнял. В заключительном отрезке гости еще трижды огорчили наших парней. Как итог разгромное поражение – 1:4. 

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартального проведут 7 ноября также на домашней арене. В соперниках – «Салават Юлаев» из Уфы.

# Хоккей

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