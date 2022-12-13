Голкипер Максим Городецкий покинул расположение сборной Беларуси из-за травмы

Сборная Беларуси по хоккею провела уже вторую тренировку в Москве перед Кубком Первого канала. Турнир с участием россиян и представителей Казахстана пройдет с 15 по 18 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне наша дружина впервые познакомилась с ареной. Сегодня, 13 декабря, подопечные Вудкрофта второй раз выходили на лед. К сборной присоединился Шейн Принс. А вот Максим Городецкий вынужден был покинуть расположение из-за травмы. Его заменит Никита Мытник. Всего в окончательный ростер вошли 28 человек.

Михаил Грабовский, генеральный менеджер сборной Беларуси по хоккею:

Выспались, отдохнули, где-то добавились, у нас больше скорости, Шейн принес. Сразу видно, что человек хочет забивать голы. Все ребята молодые, быстрые, впитывают информацию очень быстро, что тренер им доносит. Поэтому легко, интересно работать с такими ребятами.

Дебютный матч белорусы проведут в четверг, 15 декабря. Это будет противостояние с казахами. В пятницу пройдет турнир 3 на 3. А завершится Кубок Первого канала в воскресенье дуэлью с россиянами.