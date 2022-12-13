Прямой эфир

Голкипер Максим Городецкий покинул расположение сборной Беларуси из-за травмы

13 декабря 2022 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси по хоккею провела уже вторую тренировку в Москве перед Кубком Первого канала. Турнир с участием россиян и представителей Казахстана пройдет с 15 по 18 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Голкипер Максим Городецкий покинул расположение сборной Беларуси из-за травмы-1

Накануне наша дружина впервые познакомилась с ареной. Сегодня, 13 декабря, подопечные Вудкрофта второй раз выходили на лед. К сборной присоединился Шейн Принс. А вот Максим Городецкий вынужден был покинуть расположение из-за травмы. Его заменит Никита Мытник. Всего в окончательный ростер вошли 28 человек.

Голкипер Максим Городецкий покинул расположение сборной Беларуси из-за травмы-4

Михаил Грабовский, генеральный менеджер сборной Беларуси по хоккею:
Выспались, отдохнули, где-то добавились, у нас больше скорости, Шейн принес. Сразу видно, что человек хочет забивать голы. Все ребята молодые, быстрые, впитывают информацию очень быстро, что тренер им доносит. Поэтому легко, интересно работать с такими ребятами.

Дебютный матч белорусы проведут в четверг, 15 декабря. Это будет противостояние с казахами. В пятницу пройдет турнир 3 на 3. А завершится Кубок Первого канала в воскресенье дуэлью с россиянами.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей # Михаил Грабовский # Крэйг Вудкрофт # Шейн Принс # Максим Городецкий # Никита Мытник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нью-Джерси» Егора Шаранговича уступил «Рейнджерс» в матче НХЛ
13 декабря 2022 12:41

«Нью-Джерси» Егора Шаранговича уступил «Рейнджерс» в матче НХЛ

Сборная Беларуси по хоккею прибыла на Кубок Первого канала
12 декабря 2022 19:27

Сборная Беларуси по хоккею прибыла на Кубок Первого канала

Лучшие игроки Беларуси и России. Кубок Союзного государства по шашкам – кто стал чемпионом в блице?
12 декабря 2022 15:48

Лучшие игроки Беларуси и России. Кубок Союзного государства по шашкам – кто стал чемпионом в блице?