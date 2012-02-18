«Витебская лыжня-2012»: 1,5 тысячи участников, зимние забавы и конкурсы

Новости Беларуси, Витебск. Любители лыжного спорта всех возрастов вышли на старт и в Витебске. На лыжи в северном регионе встали полторы тысячи человек. Поддержать участников «Витебской лыжни» собрались около пяти тысяч болельщиков.

Помимо гонок на лыжах приверженцы здорового образа жизни могли помериться силами в разнообразных конкурсах и зимних забавах: снежном волейболе, гиревом спорте, перетягивании каната и даже зимнем плавании.

Особое внимание гостей и участников культурно-спортивного праздника привлекли показательные выступления спасателей, «черных беретов» и парашютистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.