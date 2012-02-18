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Лыжня на призы Минского облисполкома прошла в Логойском районе

18 февраля 2012 13:42
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Новости Беларуси, Минская область. Команды всех районов столичного региона, а также областных управлений и ведомств боролись за право финишировать первыми. Более полутысячи участников сменили деловые костюмы на спортивные.

Лучшими в эстафетном забеге стали команды Борисовского, Минского районов и города Жодино. Поддержать участников приехали именитые спортсмены Минщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди любителей активного отдыха был замечен и министр спорта и туризма Олег Качан.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Погода замечательная, смотрите, лыжная погода. Настроение у всех тоже хорошее. Кто без лыж пришел, конечно, может, холодновато, в следующий раз подумают и возьмут лыжи по примеру министра. Поэтому спасибо, все замечательно.

Лыжня на призы Минского облисполкома прошла в Логойском районе-1

Лыжня на призы Минского облисполкома прошла в Логойском районе-3

Лыжня на призы Минского облисполкома прошла в Логойском районе-5

# Государственная политика в области спорта # Фотофакт

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