Лыжня на призы Минского облисполкома прошла в Логойском районе

Новости Беларуси, Минская область. Команды всех районов столичного региона, а также областных управлений и ведомств боролись за право финишировать первыми. Более полутысячи участников сменили деловые костюмы на спортивные.

Лучшими в эстафетном забеге стали команды Борисовского, Минского районов и города Жодино. Поддержать участников приехали именитые спортсмены Минщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди любителей активного отдыха был замечен и министр спорта и туризма Олег Качан.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Погода замечательная, смотрите, лыжная погода. Настроение у всех тоже хорошее. Кто без лыж пришел, конечно, может, холодновато, в следующий раз подумают и возьмут лыжи по примеру министра. Поэтому спасибо, все замечательно.