Этап Кубка Европы по фристайлу проходит в Раубичах

Новости Беларуси, Минская область. За два дня на соревнованиях наши спортсмены завоевали 9 медалей, причем Максим Булаш отметился золотым дублем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 февраля в Раубичах пройдет этап Кубка мира. Наши гости высоко оценили готовность спорткомплекса.

Анатолий Яхеев, технический делегат Международной федерации лыжного спорта:

Помогла еще морозная погода, что позволило организаторам напылить достаточно снег, сделать качественные, хорошие трамплины. Они хорошо замерзли, даже не прогибаются под солнцем. Все хорошо.

Я думаю, что у вас этап Кубка мира пройдет на высоком уровне.