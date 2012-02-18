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Этап Кубка Европы по фристайлу проходит в Раубичах

18 февраля 2012 13:38
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Новости Беларуси, Минская область. За два дня на соревнованиях наши спортсмены завоевали 9 медалей, причем Максим Булаш отметился золотым дублем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 февраля в Раубичах пройдет этап Кубка мира. Наши гости высоко оценили готовность спорткомплекса.

Анатолий Яхеев, технический делегат Международной федерации лыжного спорта:
Помогла еще морозная погода, что позволило организаторам напылить достаточно снег, сделать качественные, хорошие трамплины. Они хорошо замерзли, даже не прогибаются под солнцем. Все хорошо.
Я думаю, что у вас этап Кубка мира пройдет на высоком уровне.

# Раубичи

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