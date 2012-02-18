«Минская лыжня-2012»: 8 тысяч участников, 40 забегов и обливание холодной водой

Новости Беларуси. Минск встал на лыжи – большой спортивный праздник «Минская лыжня-2012» прошел в столице. Около восьми тысяч минчан собрались на городской лыже-роллерной трассе. За первенство боролись как чиновники разных уровней, так и школьники, студенты, трудовые коллективы.

Большой спортивный праздник начался с больших сюрпризов. Первыми на старт вышли не лыжники, а любители водных процедур. Силу духа и горячий характер они демонстрировали, что называется, с завидным хладнокровием.

Галина Силич:

Все прекрасно, чудесно. Здоровье и еще раз здоровье. Как мы это делаем? Набираем воду и обливаемся.

В то время как одни обливались, другие готовились бежать. И бежали, казалось, абсолютно все: от мала до велика.

Вот, к примеру, Вячеслав Александрович. На лыжах – с середины прошлого века. Бегал в группе советских войск в Германии. Да и на «Минской лыжне» в свои 82 отнюдь не впервые.

Вячеслав Петров, участник «Минской лыжни-2012»:

Я всю жизнь участвую во всех соревнованиях, никогда не пропускаю. Не могу сидеть дома. Я всегда в спортивном строю.

В этом самом строю были и самые маленькие. У пятиклассницы Насти сегодня один из первых стартов. Опыта пока мало, однако уверенности хоть отбавляй.

Анастасия, участница «Минской лыжни-2012»:

Если даже упаду, я быстро встаю.

Первыми эстафетную палочку взяла в руки команда Мингорисполкома. Затем в быстроте и ловкости соревновались уже районные власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на старты вышло 10 команд. Это ветераны, трудовые коллективы, студенты и школьники.

Сергей Шибеко, главный судья «Минской лыжни-2012»:

От каждой команды школьники выставляют по 10 юношей и 10 девушек. Вузы выставляют по 20 человек. В общей сложности у нас выступит где-то 7-7,5 тысяч ребят.

Правила соревнований точно такие же, как и в профессиональном спорте. В лыжном меню гонки с массовым стартом и эстафеты. Всего 40 забегов. В среднем каждый участник на лыжах пробегал больше двух километров. Поэтому иногда удержаться на ногах было непросто.

Сергей Альхименко, член команды администрации Ленинского района Минска:

Первым было сложнее. Потому что ребята за спиной надеются на тебя. Выкладывался уже на все 100.

Алексей Каштальян, заместитель главы администрации Первомайского района Минска:

Трасса замечательная. Я, как не профессионал, но большой любитель лыжного спорта, лучшей трассы не видел и не пробовал.

Состязание длилось более 7 часов, и все это время работали точки горячего питания, где каждый желающий мог подкрепить силы. Ну а пока лыжники примеряли трассу, зрители могли вдоволь за них поболеть.

Для настоящих побед был и настоящий пьедестал. Однако почувствовать вкус победы удалось лишь самым быстрым. Первое место среди команд заняла сборная администрации Ленинского района. Второе – спортсмены-любители из Мингорисполкома. Им и вручили дипломы, кубки и даже медали.

Александр Дорохович, первый заместитель главы администрации Ленинского района Минска:

Здесь не медали, а честь администрации отстояли. Поэтому важнее, чем медали. Моральные чувства сильнее.

Минчане:

Очень интересно, посмотрели как катаются все. Очень хорошо.

Нынешнее состязание стало уже 26 по счету. И эта традиция будет продолжена.