«Витебск» взял реванш у «Юности» в ЧБ по хоккею

Хозяева один раз отличились в первом периоде и дважды во втором. Несмотря на то, что оставалось еще много времени, цифры на табло больше не менялись. «Витебск» сильнее – 3:0. Особенность игрового вечера такова, что сильнее соперников были хозяева. «Металлург» и «Брест» вновь порадовали результативностью.