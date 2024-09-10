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«Витебск» взял реванш у «Юности» в ЧБ по хоккею

10 сентября 2024 12:00
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«Витебск» разгромил «Юность» в одном из матчей чемпионата Беларуси по хоккею. Таким образом, северяне взяли реванш за субботнее поражение, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» взял реванш у «Юности» в ЧБ по хоккею-1

Хозяева один раз отличились в первом периоде и дважды во втором. Несмотря на то, что оставалось еще много времени, цифры на табло больше не менялись. «Витебск» сильнее – 3:0. Особенность игрового вечера такова, что сильнее соперников были хозяева. «Металлург» и «Брест» вновь порадовали результативностью.

# Хоккей

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