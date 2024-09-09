Николай Салыго возглавил рейтинг недели МХЛ

За 7 дней белорус отметился потрясающей статистикой. Всего в трех матчах он сумел набрать 10 бомбардирских баллов. Это 6 шайб и 4 ассиста. Конкуренты значительно отстают. Впрочем, наш клуб тоже входит в топ. На данный момент подопечные Андрея Михалева занимают вторую позицию в серебряном дивизионе. Причем лидеру, «Красной армии», отечественные спортсмены уступают лишь по дополнительным показателям.