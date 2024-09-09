Белорусский хоккеист Вячеслав Грецкий открыл счёт собственным голом за хабаровский «Амур»

Приятно, что сделал это белорусский легионер. Вячеслав Грецкий занял грамотную позицию в атаке и наконец дождался своего шанса. Выстрел с близкого расстояния был не берущимся. Таким образом, наш земляк помог и клубу, и открыл личную статистику. Главное, не останавливаться.

Впрочем, Грецкий – совсем не единственный земляк, кто забросил шайбу за клубы КХЛ. Голом отметился и Игорь Мартынов. Форвард «Авангарда» изящно разобрался с голкипером «Ак Барса». Общий результат встречи – 4:1 в пользу «ястребов».