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Белорусский хоккеист Вячеслав Грецкий открыл счёт собственным голом за хабаровский «Амур»

09 сентября 2024 18:24
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Безголевое проклятье снято! Хабаровскому «Амуру» потребовались 3 матча, чтобы забросить первую шайбу в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский хоккеист Вячеслав Грецкий открыл счёт собственным голом за хабаровский «Амур»-1

Приятно, что сделал это белорусский легионер. Вячеслав Грецкий занял грамотную позицию в атаке и наконец дождался своего шанса. Выстрел с близкого расстояния был не берущимся. Таким образом, наш земляк помог и клубу, и открыл личную статистику. Главное, не останавливаться.

Впрочем, Грецкий – совсем не единственный земляк, кто забросил шайбу за клубы КХЛ. Голом отметился и Игорь Мартынов. Форвард «Авангарда» изящно разобрался с голкипером «Ак Барса». Общий результат встречи – 4:1 в пользу «ястребов».

# Хоккей # Вячеслав Грецкий

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