В России продолжается веломногодневка «Дружба народов Северного Кавказа» – результаты белорусов

На сей раз белорусам не удалось вклиниться в финальные разборки. Это случилось впервые за гонку. На дебютном отрезке Никита Тур упустил победу в финишном спурте. А во второй день лучшим стал наш Евгений Королек. Серебром отметился велогонщик клуба «Минск» Мамыр Сташ. Всего запланированы 15 этапов.