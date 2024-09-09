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В России продолжается веломногодневка «Дружба народов Северного Кавказа» – результаты белорусов

09 сентября 2024 18:16
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По дорогам России продолжает колесить веломногодневка «Дружба народов Северного Кавказа». Участники преодолели третий этап, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В России продолжается веломногодневка «Дружба народов Северного Кавказа» – результаты белорусов-1

На сей раз белорусам не удалось вклиниться в финальные разборки. Это случилось впервые за гонку. На дебютном отрезке Никита Тур упустил победу в финишном спурте. А во второй день лучшим стал наш Евгений Королек. Серебром отметился велогонщик клуба «Минск» Мамыр Сташ. Всего запланированы 15 этапов.

# Велоспорт

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