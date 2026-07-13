Прямой эфир

Ангелина Шестак завоевала золото чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи

13 июля 2026 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ангелина Шестак завоевала золото чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи, который завершился в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашей спортсменке не было равных на континенте в гите на 1000 метров. В квалификации белоруска показала седьмое время, а в финале преодолела дистанцию с лучшим результатом. Ранее Ангелина выиграла бронзу в спринте. Всего из Котбуса соотечественники увезут пять медалей. Двукратной чемпионкой Европы среди спортсменов до 23 лет стала Полина Конрад. В командной гонке в этой же возрастной категории наш квартет финишировал вторым.

# Велоспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Ирина Шиманович и Кэти Волынец выиграли парный турнир WTA в Ньюпорте
13 июля 2026 12:05

Ирина Шиманович и Кэти Волынец выиграли парный турнир WTA в Ньюпорте

Хоккейная команда Президента побывала на стройке Национального исторического музея в Минске
12 июля 2026 18:29

Хоккейная команда Президента побывала на стройке Национального исторического музея в Минске

Благотворительный матч с участием звезд НХЛ и КХЛ впервые прошел в Витебске
12 июля 2026 18:22

Благотворительный матч с участием звезд НХЛ и КХЛ впервые прошел в Витебске