Ангелина Шестак завоевала золото чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи, который завершился в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашей спортсменке не было равных на континенте в гите на 1000 метров. В квалификации белоруска показала седьмое время, а в финале преодолела дистанцию с лучшим результатом. Ранее Ангелина выиграла бронзу в спринте. Всего из Котбуса соотечественники увезут пять медалей. Двукратной чемпионкой Европы среди спортсменов до 23 лет стала Полина Конрад. В командной гонке в этой же возрастной категории наш квартет финишировал вторым.