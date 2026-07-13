Белорусские молодежные команды успешно стартовали на турнире «Лига наций» по баскетболу 3х3, который проходит в Малайзии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях среди мужчин в предварительной группе В наши парни сначала уверенно обыграли соперников из Японии – 20:10, затем прошли сборную Сингапура – 14:9. В финальном противостоянии соотечественники встречались с оппонентами из Филиппин. Дуэль получилась равной по накалу, но на последних секундах белорусы вырвали викторию – 20:19.

У женщин наша дружина была сильнее представительниц Новой Зеландии и Сингапура. В финале подопечные Наталии Ануфриенко только в овертайме праздновали победу над японками. Состязания являются квалификационными к молодежному Кубку мира.

По итогам каждого дня участники распределяют места и получают в свою копилку рейтинговые очки. Победителем станет коллектив с наибольшим количеством баллов по итогам шести соревновательных дней. Отметим, для белорусских баскетболистов – это первый турнир после возвращения на международную арену.