Ирина Шиманович и Кэти Волынец выиграли парный турнир WTA в Ньюпорте

Ирина Шиманович в дуэте с Кэти Волынец из США стали победительницами челленджера в Ньюпорте в парном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки продемонстрировали уверенный ход по турнирной дистанции и в финале встречались с местными спортсменками – Саванна Бродус/Кайли Коллинз. Первый сет прошел под полным контролем землячки и ее напарницы. Вторая партия протекала уже в плотной борьбе, а ее исход решился только на тай-брейке, тем не менее итоговая виктория осталась за Ириной и Кэти – 6:2, 7:6. Встреча продлилась 1 час и 27 минут. За это время белорусско-американский тандем выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 9.