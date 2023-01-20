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Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open

20 января 2023 14:55
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Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» – открытого чемпионата Австралии по теннису. В третьем круге была отправлена отдыхать спортсменка из США Мэдисон Киз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко вышла в 1/8 финала Australian Open-1

Примечательно, что белоруска заставила зачехлить ракетку более рейтинговую соперницу. Хотя старт поединка ничего хорошего для Азаренко не сулил. Она почти без борьбы отдала сет 1:6. Во второй партии Азаренко разительно изменилась. Появилась точность в ударах, полетела подача. Результат не заставил себя ждать – 6:2. В решающем отрезке экс-первая ракетка планеты вновь не заметила сопротивление. Азаренко была близка к тому, чтобы навесить баранку. Но один гейм все же отжалела. Это победа 6:1 и путевка во вторую неделю на Australian Open.

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# Теннис # Виктория Азаренко # Мэдисон Киз # Фотофакт

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