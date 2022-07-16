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«Витебск» и «Неман» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси

16 июля 2022 19:46
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Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси продолжаются матчи в рамках 15-го тура. В расписании субботнего вечера – три противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Витебск» и «Неман» сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси-1

«Витебск» принимал дома «Неман». Выявить сильнейшего дружинам не удалось, и они разошлись миром. Итоговые цифры – 2:2. Хозяева открыли счет уже на первой минуте, однако гости всего за две минуты сумели и сравнять, и выйти вперед. Дублем отметился Савицкий. Но «северяне» все-таки вырвали ничью.

Уже завершился матч между «Торпедо» и «Ислочью». Победа осталась за клубом из Минского района – 1:0. Итог поединка между «Днепром» и «Славией» – 1:3.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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