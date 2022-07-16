В Минске проходит открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию на саблях

Новости Беларуси. Минск продолжает собирать сильнейших спортсменов Беларуси и России. На этот раз на открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию на саблях, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности в сюжете Артема Шукаловича.

Состязания рапиристов и шпажистов давно завершились, и выяснять отношения пришел черед атлетов, сражающихся на саблях. Уровень конкуренции традиционно высокий. Сила сборной России хорошо известна по всему миру. Но и белорусы в такой борьбе не теряются и показывают достойные результаты. Например, Артем Новиков. Наш саблист остановился в шаге от попадания в полуфинал. В схватке 1/4-й он уступил представителю России всего один балл – 14:15. Но поражение – тоже опыт, пусть и горький. На турнирах подобного формата победа не стоит во главе угла. Куда важнее состязательная практика, которую земляки приобретают, соревнуясь с сильнейшими.

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:

Турнир очень интересный, конкуренция очень серьезная. И чтобы выиграть или стать призером данного турнира, надо очень серьезную работу проделать и до, и во время турнира. И самое главное, чтобы наши спортсмены, белорусские фехтовальщики, могли на очень серьезных соперниках натренироваться, получить хороший, качественный спарринг. В Беларуси их нет в таком объеме, как необходимо. Мы стараемся приложить все усилия, чтобы спортсмены этот тяжелый период с наименьшими потерями пережили.

Предыдущие турниры проходили в минском Дворце спорта, а сейчас соревнование сменило локацию. Впервые фехтовальщики определяли сильнейших под сводами Falcon Arena. И организовано все на высшем уровне. Белорусские функционеры показывают, что в нашей стране достаточно спортивных сооружений, подходящих для проведения крупнейших стартов. А их уровень не уступает европейским форумам.