Сергей Гаранин: большое спасибо моим тренерам, благодаря им всё сложилось как надо

Новости Беларуси. В Стайках тяжелоатлеты продолжают выявлять лучшего на чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 18 сентября победителей определяли в шести весовых категориях: и у девушек, и у мужчин состоялось по три старта.

Выделить можно мужской турнир до 89 килограммов, где число заявок достигло 12. Этот показатель стал самым большим за соревновательный день. Но вот сами состязания в данной категории напряженными не получились: без какой-либо интриги лучшим стал Сергей Гаранин, которому в рывке покорились 165 килограммов, а в толчке – 195.

Сергей Гаранин, победитель ЧБ по тяжелой атлетике:

Все прошло достаточно удачно, можно сказать так. Большое спасибо моим тренерам: Шершукову Виктору и Гаранину Игорю. Благодаря им все сложилось как надо.

Вся команда, сборная именно очень сильная достаточно, все пацаны очень крепкие. Мы готовы выступать на любой арене.