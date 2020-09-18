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Сергей Гаранин: большое спасибо моим тренерам, благодаря им всё сложилось как надо

18 сентября 2020 21:52
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Новости Беларуси. В Стайках тяжелоатлеты продолжают выявлять лучшего на чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

18 сентября победителей определяли в шести весовых категориях: и у девушек, и у мужчин состоялось по три старта.

Сергей Гаранин: большое спасибо моим тренерам, благодаря им всё сложилось как надо-1

Выделить можно мужской турнир до 89 килограммов, где число заявок достигло 12. Этот показатель стал самым большим за соревновательный день. Но вот сами состязания в данной категории напряженными не получились: без какой-либо интриги лучшим стал Сергей Гаранин, которому в рывке покорились 165 килограммов, а в толчке – 195.

Сергей Гаранин: большое спасибо моим тренерам, благодаря им всё сложилось как надо-4

Сергей Гаранин, победитель ЧБ по тяжелой атлетике:
Все прошло достаточно удачно, можно сказать так. Большое спасибо моим тренерам: Шершукову Виктору и Гаранину Игорю. Благодаря им все сложилось как надо.

Сергей Гаранин: большое спасибо моим тренерам, благодаря им всё сложилось как надо-7

Вся команда, сборная именно очень сильная достаточно, все пацаны очень крепкие. Мы готовы выступать на любой арене.

Сергей Гаранин: большое спасибо моим тренерам, благодаря им всё сложилось как надо-10

Финальный день соревнований пройдет 19 сентября. Завершать турнирную программу будут супертяжи.

# Тяжелая атлетика # Сергей Гаранин # Виктор Шершуков # Игорь Гаранин # Фотофакт

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