Сергей Гаранин: большое спасибо моим тренерам, благодаря им всё сложилось как надо

Новости Беларуси. В Стайках тяжелоатлеты продолжают выявлять лучшего на чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
18 сентября победителей определяли в шести весовых категориях: и у девушек, и у мужчин состоялось по три старта.
Новости Беларуси. В Стайках тяжелоатлеты продолжают выявлять лучшего на чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
18 сентября победителей определяли в шести весовых категориях: и у девушек, и у мужчин состоялось по три старта.
Выделить можно мужской турнир до 89 килограммов, где число заявок достигло 12. Этот показатель стал самым большим за соревновательный день. Но вот сами состязания в данной категории напряженными не получились: без какой-либо интриги лучшим стал Сергей Гаранин, которому в рывке покорились 165 килограммов, а в толчке – 195.
Сергей Гаранин, победитель ЧБ по тяжелой атлетике:
Все прошло достаточно удачно, можно сказать так. Большое спасибо моим тренерам: Шершукову Виктору и Гаранину Игорю. Благодаря им все сложилось как надо.
Вся команда, сборная именно очень сильная достаточно, все пацаны очень крепкие. Мы готовы выступать на любой арене.
Финальный день соревнований пройдет 19 сентября. Завершать турнирную программу будут супертяжи.