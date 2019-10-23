Виталий Тишуров о подготовке к ЧЕ: в команде уже 85 человек, все будут биться за медали

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по муай-тай завершает подготовку к домашнему чемпионату Европы, который с 4 по 11 ноября примет Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На этой неделе спортсмены заканчивают очередной учебно-тренировочный сбор, далее все работают с личными тренерами. Настрой у команды боевой.

Даниил Ермоленко, спортсмен сборной Беларуси по восточным видам единоборств:

С одной стороны, это очень волнительно, что проходит чемпионат Европы на родине. С другой стороны, это мотивирует: своя поддержка, свои трибуны будут. Это заряжает.

Ожидается, что соревнования в Минске посетят представители более чем 30 стран. Сражаться за медали будут взрослые спортсмены и юниоры. Кстати, на недавно завершившемся молодежном чемпионате мира белорусы завоевали 21 медаль. Со взрослого первенства в июле привезли семь наград. Выбирать есть из кого, с составом сборной на чемпионат Европы тренеры практически определились.

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:

На данный момент у нас уже в команде 85 человек. Но еще у нас есть вакансии, мы не до конца закомплектовали сборную. Если по взрослому уже почти на 95 % сборная укомплектована, то по юношам и юниорам – процентов на 80. Из того состава, что мы уже определили, из этих 85 человек, каждый будет бороться за медаль.