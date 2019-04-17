Виталий Тишуров: «К чемпионату Европы мы соберем сильнейшую команду»

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по таиландскому боксу стартовал 17 апреля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более сотни ведущих бойцов оспорят 34 комплекта наград, а вместе с ними и путевки на предстоящий в июле чемпионат мира в Таиланде, и континентальный форум, который примет Минск в ноябре.

В рамках открытия национального турнира были подведены итоги прошлого года, награды вручены лучшим спортсменам, тренерам и судьям. Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса также отметила и работу «Столичного телевидения». Наш телеканал получил премию в номинации «Лучшее СМИ».

Дмитрий Варец, лучший боец 2018 года:

Для меня большая честь быть лучшим на территории своей страны. Как правило, тайский бокс у нас в Республике Беларусь занимает лидирующие места – мне вдвойне приятно это. Сейчас у нас проходит чемпионат страны. Моя задача – занять первое место и отобраться на чемпионат мира, чемпионат Европы.

Только чемпионы представят нашу страну на двух главных международных стартах сезона. Новый главный тренер сборной Виталий Тишуров делает акцент на молодежь.

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:

У нас есть топовые бойцы, и нам бы хотелось – мне бы хотелось, федерации – довести этих молодых талантливых бойцов до топ-уровня. К чемпионату Европы мы соберем сильнейшую команду для того, чтобы бороться за первое место. За первое место в общекомандном зачете.