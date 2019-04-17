Белорусские альпинисты поднимут «Пламя мира» на гору Монблан

Новости Беларуси. Казалось бы, совсем недавно был презентован факел и маршрут эстафеты II Европейских игр «Пламя мира», а уже в понедельник одни из главных героев этой масштабной акции – белорусские альпинисты – отправятся в Италию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно там будет дан старт эстафете.

Наши покорители вершин в составе 10 человек поднимут факел на высшую точку Европы – гору Монблан. Высота массива – 4810 метров. В участниках экспедиции – альпинисты из Минска, Бреста и Гродно.