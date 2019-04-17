Белорусские альпинисты поднимут «Пламя мира» на гору Монблан
Новости Беларуси. Казалось бы, совсем недавно был презентован факел и маршрут эстафеты II Европейских игр «Пламя мира», а уже в понедельник одни из главных героев этой масштабной акции – белорусские альпинисты – отправятся в Италию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именно там будет дан старт эстафете.
Наши покорители вершин в составе 10 человек поднимут факел на высшую точку Европы – гору Монблан. Высота массива – 4810 метров. В участниках экспедиции – альпинисты из Минска, Бреста и Гродно.
Виктор Лутов, участник эстафеты II Европейских игр «Пламя мира»:
Впервые белорусские альпинисты зададут такой тон Европейским играм – поднятие огня на самую высокую точку. Это даст стимул и покажет значимость альпинизма для спорта, на это основная наша надежда.
Всего же огонь II Европейских игр пройдет более 7000 километров. Отметится в Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польше и прибудет в Беларусь. Эстафета «Пламя мира» завершится в день открытия мультиспортивного форума – 21 июня.