В «Стайках» стартовал чемпионат Беларуси по муай-тай

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по муай-тай стартовал 17 апреля в спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по муай-тай стартовал 17 апреля в спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 100 ведущих бойцов оспорят 34 комплекта наград, а вместе с ними и путевки на предстоящий Чемпионат мира в Таиланде в июле и Континентальный форум, который примет Минск в ноябре.
Финальная часть отечественного турнира пройдет в субботу, 20 апреля. Трансляцию будет вести телеканал СТВ. Ну а в рамках открытия национального старта были подведены итоги 2018-го. Награды вручили лучшим спортсменам, тренерам и судьям. Не обошли вниманием и журналистов: в номинации «Лучшее СМИ» победила телекомпания СТВ, в том числе была отмечена работа наших спортивных корреспондентов.