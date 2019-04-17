В «Стайках» стартовал чемпионат Беларуси по муай-тай

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по муай-тай стартовал 17 апреля в спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 ведущих бойцов оспорят 34 комплекта наград, а вместе с ними и путевки на предстоящий Чемпионат мира в Таиланде в июле и Континентальный форум, который примет Минск в ноябре.