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В «Стайках» стартовал чемпионат Беларуси по муай-тай

17 апреля 2019 11:58
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по муай-тай стартовал 17 апреля в спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Стайках» стартовал чемпионат Беларуси по муай-тай -1

Более 100 ведущих бойцов оспорят 34 комплекта наград, а вместе с ними и путевки на предстоящий Чемпионат мира в Таиланде в июле и Континентальный форум, который примет Минск в ноябре.

В «Стайках» стартовал чемпионат Беларуси по муай-тай -4

Финальная часть отечественного турнира пройдет в субботу, 20 апреля. Трансляцию будет вести телеканал СТВ. Ну а в рамках открытия национального старта были подведены итоги 2018-го. Награды вручили лучшим спортсменам, тренерам и судьям. Не обошли вниманием и журналистов: в номинации «Лучшее СМИ» победила телекомпания СТВ, в том числе была отмечена работа наших спортивных корреспондентов. 

# Тайский бокс # Фотофакт

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