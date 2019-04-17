Белорусские гонщики победили на третьем этапе ралли в Марокко

Новости Беларуси. Белорусские гонщики финишировали первыми на третьем этапе ралли-рейда в Марокко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские гонщики финишировали первыми на третьем этапе ралли-рейда в Марокко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Успеха добился экипаж Алексея Вишневского, его время составило - 4 часа 51 мин. Его партнер по команде, Сергей Вязович, приехал пятым, проиграв около 4 мин.
В третий день гонщики проехали 372 километра по пересеченной местности. Путь пролегал через русла рек и высохшие соляные озера. В общем зачете пока первенствует экипаж голландца Роланда Фоермана.
Второе место занимает его партнер по команде Петер Верслейс. На третьей позиции расположился Сергей Вязович, отставая от лидера гонки более чем на 16 минут. Строчкой ниже разместился Алексей Вишневский, которого отделяют от первого места 27 минут.