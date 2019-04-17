Белорусские гонщики победили на третьем этапе ралли в Марокко

Новости Беларуси. Белорусские гонщики финишировали первыми на третьем этапе ралли-рейда в Марокко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Успеха добился экипаж Алексея Вишневского, его время составило - 4 часа 51 мин. Его партнер по команде, Сергей Вязович, приехал пятым, проиграв около 4 мин.

В третий день гонщики проехали 372 километра по пересеченной местности. Путь пролегал через русла рек и высохшие соляные озера. В общем зачете пока первенствует экипаж голландца Роланда Фоермана.