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Белорусские гонщики победили на третьем этапе ралли в Марокко

17 апреля 2019 10:14
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Новости Беларуси. Белорусские гонщики финишировали первыми на третьем этапе ралли-рейда в Марокко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гонщики победили на третьем этапе ралли в Марокко-1

Успеха добился экипаж Алексея Вишневского, его время составило - 4 часа 51 мин. Его партнер по команде, Сергей Вязович, приехал пятым, проиграв около 4 мин.

Белорусские гонщики победили на третьем этапе ралли в Марокко-4

В третий день гонщики проехали 372 километра по пересеченной местности. Путь пролегал через русла рек и высохшие соляные озера. В общем зачете пока первенствует экипаж голландца Роланда Фоермана.

Белорусские гонщики победили на третьем этапе ралли в Марокко-7

Второе место занимает его партнер по команде Петер Верслейс. На третьей позиции расположился Сергей Вязович, отставая от лидера гонки более чем на 16 минут. Строчкой ниже разместился Алексей Вишневский, которого отделяют от первого места 27 минут.

# Автомобильные гонки # Фотофакт

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