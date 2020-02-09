Виталий Гурков о занятиях муай-тай: достаёшь человека из матрицы и показываешь на полтора часа другую жизнь

Новости Беларуси. Один из учеников Дмитрия Пясецкого – Виталий Гурков – многократный чемпион мира по разным версиям и, что приятно, ведущий СТВ. Он уже давно бренд белорусского и мирового муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Новости Беларуси. Один из учеников Дмитрия Пясецкого – Виталий Гурков – многократный чемпион мира по разным версиям и, что приятно, ведущий СТВ. Он уже давно бренд белорусского и мирового муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Потренироваться у действующего спортсмена хотят многие. К Международному дню тайского бокса Виталий с партнерами организовали розыгрыш мест на занятие с чемпионом.
За пару дней поступило около 200 заявок. На открытую тренировку были отобраны 20 человек, пять из них выиграли абонементы. Занимались даже семьями.
Виталий Гурков, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, многократный чемпион мира по муай-тай:
Очень часто люди приходят очень загруженные повседневной жизнью, своими какими-то заботами, проблемами, работами. И мне нравится видеть, как взгляд человека меняется после тренировки. Когда ты его просто достаешь из матрицы и показываешь ему на полтора часа другую жизнь.