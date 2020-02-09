Виталий Гурков о занятиях муай-тай: достаёшь человека из матрицы и показываешь на полтора часа другую жизнь

Новости Беларуси. Один из учеников Дмитрия Пясецкого – Виталий Гурков – многократный чемпион мира по разным версиям и, что приятно, ведущий СТВ. Он уже давно бренд белорусского и мирового муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Потренироваться у действующего спортсмена хотят многие. К Международному дню тайского бокса Виталий с партнерами организовали розыгрыш мест на занятие с чемпионом.

За пару дней поступило около 200 заявок. На открытую тренировку были отобраны 20 человек, пять из них выиграли абонементы. Занимались даже семьями.