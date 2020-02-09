Алим Селимов: нужно глубоко посмотреть на борьбу как на вид спорта, который нужно поднимать с колен

Новости Беларуси. Алим Селимов – знаковая фигура в греко-римской борьбе. Он – двукратный чемпион мира, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Согласитесь, сложно не считаться с мнением такого человека. Тем более, что спорт он знает, что называется, изнутри. Своим мнением и переживаниями он поделился в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Нужно смотреть на Запад, где посредством шоу людям становится интересен наш вид спорта

Алим Селимов, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе: Я в корне не согласен с тем, как у нас сейчас развивается и пропагандируется наш вид спорта. Такой медалеемкий вид спорта, который нужно развивать, в который нужно вкладывать, и эти вложения по сравнению с другими видами спорта совсем мизерные. Нужен креатив руководителей, которые сегодня сидят в федерации борьбы. Нужно смотреть на Запад, где посредством шоу людям становится интересен наш вид спорта. В голове надо что-то менять, нужно глубоко посмотреть на борьбу как на вид спорта, который нужно поднимать с колен. Нужно все-таки нам собираться вместе, не принимать решений одному-двум людям, как сейчас это происходит в нашем виде спорта. Есть коллегиальный орган – это общественное объединение. Нужно собирать наших опытных людей, нужна молодежь, у которой есть совсем другой взгляд на развитие борьбы. Нужно людей привлекать не только из борьбы, но и из других направлений, в том числе из пиара, из менеджмента.

Члены президиума даже понятия не имеют, что такое устав Сила – в информационном поводе. В первую очередь развитие любого вида деятельности, пускай это будет борьба, пускай это будет футбол. Какую революцию сделало в футболе, условно за три года, брестское «Динамо»? Вы видите, они выиграли два суперкубка, кубок и чемпионат страны. И в борьбе то же самое можно сделать. Но, когда человек принимает решение один, я вам скажу прямо, когда члены президиума даже понятия не имеют, что такое устав, и понятия не имеют, что написано в уставе – в одностороннем порядке поднимать руку и соглашаться с тем, что предлагает, условно, руководство федерации… Ну, так нельзя. Почему не сделать один день борьбы? Очень нужно в нашем виде спорта создать Белорусскую лигу борьбы. Это сложно, но возможно. Когда подводятся итоги года, нужно приглашать болельщиков наших. Почему не сделать один день борьбы? Ведь это же как – это как в футболе. Ты один день принимаешь, условно, борцовский клуб «Гомель» или «Гродно», как в футболе. Суббота – это день борьбы, к тебе приезжают гости. А через неделю ты едешь к ним. Я не уверен, что ребята принимали этот допинг, но откуда-то же он взялся в этом организме. Весь спорт, конечно, должен быть чистым. Конечно, здесь очень большая работа должна проводиться именно детскими тренерами. Начиная с маленьких лет говорить, что такое допинг, как он влияет на организм и какие могут быть последствия.