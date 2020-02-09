«Для тех, кто привык побеждать красиво». Алёна Лешкевич ведёт программу «СТВ-Спорт»

Новости Беларуси. Очередную высоту взяла самая титулованная действующая спортсменка по муай-тай Алена Лешкевич, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Она бросила себе вызов, так сказать, изучила виртуального соперника и победила. Теперь она ведет программу «СТВ-Спорт». Новый титул в кармане.