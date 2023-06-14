Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Нидерландах
Виктория Азаренко завершила выступление на турнире категории 250 в нидерландском Хертогенбосе. Во втором раунде белоруска, занимающая 19-е место мирового топа, уступила американке Эшлин Крюгер, которая располагается на 152-й строке рейтинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Противостояние выдалось напряженным для нашей теннисистки. Она не смогла навязать сопернице борьбу и проиграла в двух сетах – 3:6, 2:6. Встреча продолжалась час 11 минут.
Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович начинает борьбу за выход в четвертьфинал турнира. Ее соперница – представительница Бельгии Гретье Миннен. У девушек довольно внушительная разница в рейтинге. Саснович – 71-я, ее оппонентка – 120-я. До сегодняшнего дня спортсменки встречались дважды и у каждой по одной победе. Поэтому противостояние ожидается ярким. Кроме этого, Александра Саснович в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии продолжают шествие по турнирной сетке в парном разряде. В четвертьфинале девушки будут соперничать с бельгийско-нидерландским тандемом Мертенс – Схюрс.