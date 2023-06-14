Белорусская тяжелоатлетка Диана Мойсеевич завоевала золото Гран-при в Гаване

В весовой категории до 64 килограммов наша спортсменка не знала равных в двоеборье. Ее результат 210 килограммов. Кроме этого, Мойсеевич показала второй результат в рывке и стала лучшей в толчке. В кубинской столице выступают 13 белорусских спортсменов. Всего в Гран-при принимают участие более 400 тяжелоатлетов из 72 стран.