Хоккей. Сборная Беларуси (U-16) уступила сверстникам на Кубке Сириуса

Хоккеисты сборной Беларуси, составленной из игроков до 16 лет, провели сегодня пятый матч на Кубке Сириуса в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соперниках значилась команда Уральского федерального округа. Неудачным для наших парней оказался первый отрезок встречи, белорусы пропустили трижды, сумев ответить лишь раз. Во втором и третьем периодах наша сборная отквитала по одной шайбе, однако в заключительной 20-минутке вновь пропустила дважды. Как итог – поражение со счетом 3:5.