Прямой эфир

Хоккей. Сборная Беларуси (U-16) уступила сверстникам на Кубке Сириуса

14 июня 2023 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хоккеисты сборной Беларуси, составленной из игроков до 16 лет, провели сегодня пятый матч на Кубке Сириуса в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. Сборная Беларуси (U-16) уступила сверстникам на Кубке Сириуса-1

В соперниках значилась команда Уральского федерального округа. Неудачным для наших парней оказался первый отрезок встречи, белорусы пропустили трижды, сумев ответить лишь раз. Во втором и третьем периодах наша сборная отквитала по одной шайбе, однако в заключительной 20-минутке вновь пропустила дважды. Как итог – поражение со счетом 3:5.

16 июня наши хоккеисты сыграют с командой Центрального федерального округа.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская тяжелоатлетка Диана Мойсеевич завоевала золото Гран-при в Гаване
14 июня 2023 12:39

Белорусская тяжелоатлетка Диана Мойсеевич завоевала золото Гран-при в Гаване

Хоккей на траве. «Минск» сравнял счёт с брестским «Строителем»
13 июня 2023 20:24

Хоккей на траве. «Минск» сравнял счёт с брестским «Строителем»

Разгромный счёт. Белоруски уступили в стартовом поединке на турнире по баскетболу в Москве
13 июня 2023 20:13

Разгромный счёт. Белоруски уступили в стартовом поединке на турнире по баскетболу в Москве