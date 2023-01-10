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Виктория Азаренко завершила борьбу на турнире в Аделаиде

10 января 2023 12:00
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко непривычно рано завершила борьбу на втором по счету теннисном турнире категории 500 в Аделаиде. Белоруска вынуждена была зачехлить ракетку после первого же матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко завершила борьбу на турнире в Аделаиде-1

Дальше нашу спортсменку не пустила россиянка Вероника Кудерметова. Впрочем, за ход дуэли Азаренко явно не стыдно. Она навязала более рейтинговой сопернице бескомпромиссную борьбу. И даже смогла взять первый сет – 6:2. Во второй партии оппонентки доигрались до тай-брейка. Удачливее была Кудерметова – 7:4. В третьем сете вновь наблюдались качели. Но в ключевой момент россиянка смогла сделать брейк. Счет – 6:4. Она идет дальше.

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# Теннис # Виктория Азаренко # Вероника Кудерметова # Фотофакт

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