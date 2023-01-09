«В каждом матче должна быть борьба». В Минске проходит ЧБ по теннису

Новости Беларуси. В Минске проходит открытый чемпионат Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте принимают спортсмены со всех регионов страны. А конкуренцию нашим атлетам составляют представители России.

Соревнования проводятся как в одиночном, так и парном разрядах среди мужчин и женщин. Помимо этого выявлять сильнейших будут смешанные дуэты. Во второй соревновательный день продолжились квалификационные поединки. А девушки уже определили всех участниц главного этапа и сыграли матчи первого круга. В основной сетке ожидается упорная борьба.

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:

Матчи прошли без каких-то сюрпризов. Это квалификация, поэтому чего-то такого особенного ждать тут не приходится. В основе в любом случае конкуренция уже повыше. Особенно, я бы сказал, наверное, в мужской сетке – все-таки это взрослый чемпионат. Поэтому и уровень уже соответствует. Ближе к финалу, естественно, там, я думаю, уже в каждом матче должна быть борьба.