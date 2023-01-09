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Чемпионат Беларуси по шахматам стартовал в Минске

09 января 2023 14:54
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Новости Беларуси. На базе Республиканского центра олимпийской подготовки стартовал чемпионат Беларуси по шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по шахматам стартовал в Минске-1

За титулы соревнуются мужчины и женщины. Бороться за призовые места в каждом первенстве предстоит десяти шахматистам, которые проведут поединки по круговой системе. Высокая конкуренция ожидается в мужском чемпионате, где выступят сразу четыре международных гроссмейстера. В том числе и самый молодой обладатель этого звания в истории белорусских шахмат 16-летний Денис Лазавик.

Чемпионат Беларуси по шахматам стартовал в Минске-4

Игорь Стрелец, главный судья соревнований:
В мужском турнире играют практически все ведущие на данный момент действующие игроки. Ожидаем интересную борьбу, тем более в последние дни декабря наша национальная команда принимала участие в чемпионате мира по рапиду и блицу в Казахстане. Что касается женского турнира, то он у нас по традиции совсем молодой. Самым старшим участницам еще не исполнилось 18 лет. Мы создаем новую национальную команду, и у каждой спортсменки есть шанс себя здесь проявить.

Чемпионат Беларуси по шахматам стартовал в Минске-7

Некоторым участникам предстоит защищать свой титул. Ксения Зеленцова в 2022 году выиграла женский чемпионат. Теперь девушка постарается повторить успех.

Чемпионат Беларуси по шахматам стартовал в Минске-10

Ксения Зеленцова, действующая чемпионка Беларуси по шахматам:
Чемпионат Беларуси я уже выиграла дважды, поэтому как такового волнения уже нет. Все прошло, новые турниры, новые впечатления. Старые соперники – со всеми играла, все знакомые лица. Конкуренция у нас, в принципе, высокая, мы все друг друга знаем. Со всеми стараюсь играть равно, всех считаю своими главными соперниками, потому что каждая партия уникальна, нельзя относится предвзято к кому-то.

Чемпионат Беларуси по шахматам стартовал в Минске-13

В понедельник, 9 января, мужчины и женщины провели игры первого тура. Чемпионы и призеры турнира станут известны 17 января.

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# Шахматы # Игорь Стрелец # Ксения Зеленцова # Денис Лазавик # Фотофакт

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