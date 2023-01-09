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Баскетбол. Стали известны соперники «Минска» во втором этапе Единой лиги ВТБ

09 января 2023 19:52
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Определились составы групп второго этапа Единой лиги ВТБ. Баскетбольный клуб «Минск» оказался в категории Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. Стали известны соперники «Минска» во втором этапе Единой лиги ВТБ-1

Оппонентами белорусского коллектива станут «Парма», «Самара», «Автодор», «Енисей» и «Астана». Поединки пройдут с 28 января по 26 марта. По итогам раунда две лучшие команды выйдут в плей-офф турнира.

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# Баскетбол # Фотофакт

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