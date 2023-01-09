Баскетбол. Стали известны соперники «Минска» во втором этапе Единой лиги ВТБ

Определились составы групп второго этапа Единой лиги ВТБ. Баскетбольный клуб «Минск» оказался в категории Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оппонентами белорусского коллектива станут «Парма», «Самара», «Автодор», «Енисей» и «Астана». Поединки пройдут с 28 января по 26 марта. По итогам раунда две лучшие команды выйдут в плей-офф турнира.