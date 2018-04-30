Прямой эфир

Виктория Азаренко выступит на теннисном турнире WTA в Мадриде

30 апреля 2018 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прибыла в Мадрид для участия в турнире WTA, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Азаренко выступит на теннисном турнире WTA в Мадриде-1

Это будут первые соревнования за пределами США, на которые белорусская теннисистка вылетела вместе со своим сыном. На своей странице в твиттер спортсменка разместила фотографию с подписью «Приключения мамы и Лео начинаются. Европа, встречай нас».

Виктория Азаренко выступит на теннисном турнире WTA в Мадриде-4

Напомним, долгое время из-за судебных разбирательств за право опеки над сыном ребенку было запрещено покидать пределы Штатов. Из-за чего спортсменка пропустила почти половину минувшего сезона.

Виктория Азаренко выступит на теннисном турнире WTA в Мадриде-7

Вернувшись в теннис после большой паузы Азаренко даже смогла попасть в первую сотню мирового рейтинга. Будем надеяться, что предстоящие турниры будут не менее успешными для нашей спортсменки.

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Приключения мамули и Лео начинаются»: Азаренко выехала за пределы США для участия на турнире в Мадриде
30 апреля 2018 13:42

«Приключения мамули и Лео начинаются»: Азаренко выехала за пределы США для участия на турнире в Мадриде

Как развивается конный спорт в Беларуси? Интервью с Натальей Юрановой
30 апреля 2018 12:56

Как развивается конный спорт в Беларуси? Интервью с Натальей Юрановой

«Танцы из мальчика делают мужчину»: как готовят чемпионов бальных танцев в Солигорске
30 апреля 2018 12:52

«Танцы из мальчика делают мужчину»: как готовят чемпионов бальных танцев в Солигорске