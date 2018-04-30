«Танцы из мальчика делают мужчину»: как готовят чемпионов бальных танцев в Солигорске

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» приехали в Солигорск, чтобы окунуться в атмосферу спортивно-бальных танцев. Действительно, в танце можно рассказать обо всем. В бальных танцах, благодаря двум программам – европейской и латиноамериканской, десяти танцам, абсолютно разным по настроению и темпераменту, можно передать все человеческие эмоции.

В Беларуси бальные танцы появились в 1965 году. А клуб, в гостях которого корреспонденты СТВ, имеет 20-летнюю историю. Здесь начинали свою карьеру многие будущие чемпионы. Свыше 450 раз воспитанники клуба поднимались на пьедестал и становились победителями чемпионатов Беларуси и танцевали за пределами нашей страны.

Александр Дудик, руководитель детской школы спортивного танца, г. Солигорск:

Моя танцевальная история началась около 30 лет назад. Мне было 4,5 года.

Мама за шкирку привела меня в танцевальный зал. В парке Челюскинцев. Впихнула – я отбивался. Кусался и царапался, кричал, что я нормальный мужчина, и не пойду туда, где эти все в колготках, с девчонками обниматься не буду, отпусти меня на бокс, хоккей. Но мама сказала: Нет, ты пойдешь! Потом я спросил, сколько я буду танцевать. Мама сказала: Ты будешь танцевать столько, сколько я буду жить. Слава Богу, мама живет до сих пор. И я до сих пор танцую – спасибо ей огромное! Сейчас мои ребята танцуют уже лучше, чем я в их возрасте. Танцы растут, они меняются. Они стали более динамичными, силовыми. В них появилось невероятное количество движений, о которых мы даже не подозревали. Я уверен, что мы танцевали лучше наших тренеров, а наши дети сейчас танцуют лучше, чем мы. Поэтому я очень часто стою и восхищаюсь тому, как танцуют современные дети.

Почему-то общество ставит знак равенства между бальными танцами и балетом, предполагая, что все мальчики должны ходить в колготках. Я не видел такого, чтобы у нас женоподобных мальчиков подбирали. Но, естественно, папы приходят на собрания, и с опаской на все это посматривают, они думают, что из мальчиков здесь делают девочек. Я считаю, что танцы, наоборот, из мальчика делают мужчину.



Он учится тому, что девочка, девушка, женщина – это что-то такое, возвышенное, к чему нельзя просто на кривой козе подъехать. Ты должен собой что-то представлять. Ты должен относиться к девочке, девушке, женщине, как к чему-то исключительному. И только так рождается хорошая пара.

Мама, когда я танцевал, закладывала в ломбард обручальное кольцо и серьги, и я ехал на турнир. Потом выкупала, а через неделю снова закладывала. Да, если это зашло далеко, и это 4-5, 6-7 годы танцев – пара высокого класса. И чтобы расти, нужны деньги. Но не верьте тому, кто хочет с первого года обучения высосать из вас огромное количество денег. Это не так. Я не верю в то, что все должно быть только на рейках бизнеса. Есть часть, в которой энтузиасты что-то передают детям, и дети могут что-то представлять собой. До определенного уровня. Безусловно, на одном энтузиазме не въедешь в большой спорт. Но в маленький спорт можно! Мне мой первый тренер сказал, что я танцевать не буду. Потом через 7-8 лет он встретил меня на конкурсе, подошел и сказал, что он ошибся. Нельзя на ком-то ставить сразу крест.

Танцы детей очень преображают. Я могу это сказать по себе, потому что я был страшный хулиган. Были драки, детская комната милиции, изгнания из всех школ, в которых я учился. Танцы приподнимают человека над толпой. Человек растет в понимании того, что девочка – это что-то такое, чему нужно подать руку и вывести на паркет, а не пнуть, проходя мимо, или дернуть за косичку. Этот человек растет в таком понимании, что он не может плюнуть на улице, он ходит на соревнования, где все красиво, галантно, как в 18 веке. Спортивные танцы делают человека на пару ступенек поинтереснее для окружающих.

За удивительной легкостью и грациозностью, которую мы видим на паркете, всегда стоит тяжелый труд. Бесконечное количество общих тренировок, индивидуальные занятия, упражнения на ловкость и выносливость, умение выражать свои эмоции на выступлении, находить общий язык с партнером и стойко воспринимать любую оценку судей.Александр Дудик:

Когда я после танцев пришел в единоборства, оказалось, что моя физическая подготовка позволяет мне сразу перескочить несколько ступенек.