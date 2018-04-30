Как развивается конный спорт в Беларуси? Интервью с Натальей Юрановой

В советские времена белорусский конный спорт был на высоте: вспомним Виктора Угрюмова, чемпиона и призера Олимпийских игр. Какова ситуация на сегодня?

Наталья Юранова, заместитель генерального директора Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:

Действительно, при Советском Союзе Виктор Угрюмов, Ирина Карачева и троеборцы наши очень неплохо выступали на мировой арене. Эти традиции продолжаются. Несколько лет, когда мы стали самостоятельными, нам было трудно адаптироваться. Тем не менее, мы выровнялись. Угрюмов заложил школу выездки. Ирина Карачева является личным тренером Анны Карасевой. Вырастают молодые тренеры, и мы продолжаем эти традиции. Также проводим троеборье. Кстати, 18-19 мая у нас состоится Международный турнир по троеборью – это совершенно другая дисциплина. И еще он пройдут два международных соревнования в этом году.

Тренерские кадры всегда были сложным вопросом. Изменилась ли ситуация?

Наталья Юранова:

Мы каждый год проводим международные семинары с приглашением международных специалистов. В этом году у нас уже один прошел, второй запланирован на июнь. Это для троеборья. Для выездки также повышаем квалификацию наших тренеров. У нас в Ратомке собраны специалисты достаточно высокого уровня.

Конечно, несколько сложнее в детско-юношеских школах на периферии. Им сложнее быть в курсе того, что происходит: меньше выезжают и меньше смотрят на мировые тенденции. Также, возможно, в таких школах меньшее количество лошадей.