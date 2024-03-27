Виктория Азаренко вышла в полуфинал тысячника в Майами

Три часа на корте – и путевка в полуфинал в кармане. Виктория Азаренко пробилась в следующий раунд теннисного турнира категории 1 000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В трех сетах была повержена представительница Казахстана Юлия Путинцева. Особенно упорной получилась первая партия. По ее ходу белоруска отыграла три сетбола и забрала отрезок на тай-брейке – 7:6. Далее последовал провал – 1:6. Но концовка осталась за нашей спортсменкой – 6:3. Таким образом, Азаренко впервые с 2021 года вышла в полуфинал на тысячнике. Следующей ее визави будет другая спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина.