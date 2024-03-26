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В женском ЧБ по баскетболу молодёжный состав «Минска» обыграл лидера турнира «Горизонт»

26 марта 2024 20:18
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Сенсация в женском чемпионате Беларуси по баскетболу. Один из лидеров турнира – столичный «Горизонт» – уступил молодежной команде «Минска» со счетом 65:80, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В женском ЧБ по баскетболу молодёжный состав «Минска» обыграл лидера турнира «Горизонт»-1

К большому перерыву фаворит уступал с разницей в 6 очков. Исправить ситуацию «Горизонт» так и не смог, третий и четвертый игровые отрезки остались за молодежью «Минска». Команде Наталье Трофимовой не помогли 17 очков Виктории Гаспер. У победительниц самой результативной стала Владислава Кушнер, набравшая 18 баллов.

В женском ЧБ по баскетболу молодёжный состав «Минска» обыграл лидера турнира «Горизонт»-4

Ольга Подобед, главный тренер «Минска» (молодежная):
Игра была равной, мы с каждой четвертью прибавляли, но сам факт, что выиграть у «Горизонта» нашей молодежной командой – это впервые. И, если честно, мы давно хотели. Не только «Горизонт», но и «Минска» основу, и «Олимпию». И каждый раз к этому шли. И сегодня получилось очень много. Взять даже тот факт, что мы проигрываем в росте, девчонки показали отличную защиту. И процент попаданий неплохой в нападении. Для турнирной таблицы этот матч ничего не решает, для нас, по крайней мере. Но сам факт выиграть у чемпиона страны – это дорогого стоит.

После этого успеха команда Ольги Подобед закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице, «Горизонт» идет третьим. А лидирует основной состав «Минска», одержавший победы во всех 25 матчах.

# Баскетбол # Ольга Подобед

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