В женском ЧБ по баскетболу молодёжный состав «Минска» обыграл лидера турнира «Горизонт»

К большому перерыву фаворит уступал с разницей в 6 очков. Исправить ситуацию «Горизонт» так и не смог, третий и четвертый игровые отрезки остались за молодежью «Минска». Команде Наталье Трофимовой не помогли 17 очков Виктории Гаспер. У победительниц самой результативной стала Владислава Кушнер, набравшая 18 баллов.

Ольга Подобед, главный тренер «Минска» (молодежная):

Игра была равной, мы с каждой четвертью прибавляли, но сам факт, что выиграть у «Горизонта» нашей молодежной командой – это впервые. И, если честно, мы давно хотели. Не только «Горизонт», но и «Минска» основу, и «Олимпию». И каждый раз к этому шли. И сегодня получилось очень много. Взять даже тот факт, что мы проигрываем в росте, девчонки показали отличную защиту. И процент попаданий неплохой в нападении. Для турнирной таблицы этот матч ничего не решает, для нас, по крайней мере. Но сам факт выиграть у чемпиона страны – это дорогого стоит.

После этого успеха команда Ольги Подобед закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице, «Горизонт» идет третьим. А лидирует основной состав «Минска», одержавший победы во всех 25 матчах.