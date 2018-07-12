Виктория Азаренко прошла в четвертьфинала микста Уимблдона

Новости Беларуси. На травянистых кортах Уимблдона в рамках 1/8 финала смешанного разряда свой матч проводила Виктория Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска в паре с британцем Джейми Марреем играла против голландско-шведского тандема Матве Мидделкопа и Юханны Ларссон. Первый сет, несмотря на острую борьбу, остался за Викторией и Джейми. Вторая партия сложилась для белорусско-британского дуэта еще легче. Как итог – победа. В четвертьфинале пара будет сражаться с Жаном-Жюльеном Ройером и Деми Схюрс.